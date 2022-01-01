Лучшие браузерные игры

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Магические Земли…

Стратегии RPG 2D MMO PvP Экономические Фэнтези Многопользовательские Крафт Приключения PvE

Магические Земли - браузерная фэнтези MMORPG, в основу сюжета кото…
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Игра престолов: Зима бли…

Стратегии 3D Популярные MMO PvP Средневековье Фэнтези Зарубежные Многопользовательские 2019

Игра престолов: Зима близко - долгожданная браузерная игра по одной…
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Книга Героев

RPG 3D MMO PvP Фэнтези Мультяшные Карточные Ролевые Многопользовательские Крафт Приключения PvE Сессионные Супергерои Новинки 2022

Книга Героев - бесплатная карточная рпг игра. Релиз состоялся в янв…
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Топ-10

Мастера меча 2…

RPG Новинки PvP Фэнтези Аниме Мультяшные Для девочек Многопользовательские PvE 2020

Довольно известное аниме, родом из Японии, смогло завоевать миллионы с…
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ТехноМагия

Стратегии RPG 2D MMO PvP Фэнтези Пошаговые Логические Русские Ролевые Многопользовательские Крафт Открытый мир PvE 2013

ТехноМагия – это завораживающий MMORPG проект в стиле фэнтези, повеств…
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Dragon Contract

RPG Новинки MMO PvP Фэнтези Зарубежные Action Животные Ролевые Многопользовательские Открытый мир Приключения PvE 2021

Dragon Contract - бесплатная многопользовательская ролевая игра. Ра…
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Fanwars

RPG Новинки MMO PvP Карточные Спортивные Футбол Русские Крафт Драки Приключения PvE 2020

Fanwars - браузерная мморпг о приключениях футбольных фанатов…
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Топ-10

Xterium

Стратегии Популярные 2D MMO PvP Корабли Симуляторы Космические Русские Многопользовательские PvE 2013

Xterium – космическая онлайн стратегия, которая вышла в 2013 году, где…
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World of Chaos

RPG Новинки 3D MMO PvP Фэнтези Аркады Мультяшные Русские Ролевые Многопользовательские Крафт Открытый мир Драки Приключения PvE 2020

World of Chaos – это браузерная рпг игра, в которой прокачка персонажа…
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Лига убийц

RPG Новинки PvP Фэнтези Action Аниме Файтинг Животные Крафт Драки Приключения PvE 2022

Лига убийц - динамичный RPG-экшен, в котором вы примерите роль отва…
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Global City

Новинки Популярные Экономические Мультяшные Симуляторы Многопользовательские 2020

Global City - браузерный градостроительный симулятор от студии Red …
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